Grote Coronastudie onderzoekt of er een taboe hangt rond vaccinatiestatus

De Grote Coronastudie van de UAntwerpen kan dinsdag opnieuw ingevuld worden. De grootschalige enquête vraagt onder meer of we aan familie, vrienden en collega’s vertellen of we al dan niet gevaccineerd zijn.

Aan de laatste Grote Coronastudie van de UAntwerpen, in samenwerking met UHasselt, KU Leuven, ULB en FWO, deden vorige maand 14.000 mensen mee. Sinds de zomer wordt de bevraging over de coronamaatregelen één keer per maand georganiseerd. Op het programma staan onder meer vragen over de reiservaringen van de Belgen.

Daarnaast willen de onderzoekers weten of er een taboe hangt over onze vaccinatiestatus. “Inmiddels is net geen 70 procent van de Belgen volledig gevaccineerd, een lichtjes hoger percentage kreeg een eerste vaccinatie. Dat zijn mooie cijfers, hoewel we nog beter moeten proberen te doen”, meent Koen Pepermans, sociaal wetenschapper aan UAntwerpen. “Maar weten we van mekaar wie gevaccineerd is, en wie niet? Vertellen we dat aan onze familie en vrienden, of doen we daar geheimzinnig over? Stilaan trekken we ook weer naar de werkvloer. Verwachten we dat collega’s openlijk deze informatie zullen delen? De Grote Coronastudie is een prima instrument om dergelijke gedragingen en meningen van mensen in kaart te brengen.”

De Grote Coronastudie kan tussen 10 en 22 uur ingevuld worden. De volgende vragenronde gaat door op 21 september.