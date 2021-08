Tachtiger omgekomen bij verkeersongeval in Geetbets

Geetbets - In het Vlaams-Brabantse Geetbets is maandagavond een 82-jarige man om het leven gekomen bij een verkeersongeval. Dat melden de hulpdiensten. De man overleed toen zijn wagen in de flank werd aangereden door een vrachtwagen. Uit de eerste vaststellingen blijkt dat die vrachtwagen voorrang had en dat de vrachtwagenchauffeur niet onder invloed was van drank of verdovende middelen, zo meldt het Leuvense parket.

Het ongeval vond omstreeks 19 uur plaats in de Leeuwbeekstraat, net op de grens met Herk-de-Stad. “Een vrachtwagen reed op de Leeuwbeekstraat in de richting van Halen”, zegt het Leuvense parket. “Wanneer de vrachtwagen ter hoogte van het kruispunt met de Diepenpoelstraat kwam, draaide een auto plots vanuit deze straat linksaf naar de Leeuwbeekstraat in de richting van Lummen. De vrachtwagen, die op de voorrangsbaan reed, week snel uit maar kon de auto niet meer ontwijken. Hij raakte de auto in de linkerflank. De bestuurder van de auto, een 82-jarige man uit Geetbets, overleed ter plaatse.”

Het parket stelde een verkeersdeskundige aan om de omstandigheden van het ongeval na te gaan, aldus nog het parket. “In zijn eerste bevindingen stelde hij dat de auto inderdaad naar links wilde afslaan, maar dat de vrachtwagenbestuurder, een man van 55 jaar uit Herk-De-Stad, voorrang had en niet met een overdreven snelheid reed. De vrachtwagenbestuurder legde een negatieve alcohol- en drugstest af.”