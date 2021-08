Moet je nu eigenlijk nog verplicht winkelen met een kar? “Veel mensen weten het niet”

Winkelen moet nog steeds mét mondmasker gebeuren. Maar hoe zit het eigenlijk met de kar of het mandje? Moet dat ook nog steeds of mag je intussen opnieuw zomaar de winkel binnenlopen als je maar één of enkele dingen nodig hebt?

“De regel dat winkelkarretjes verplicht gebruikt moesten worden, is eigenlijk al in mei losgelaten door de regering”, zegt Dieter Snoeck, woordvoerder van Aldi. “Maar die beslissing lijkt wat tussen de plooien te zijn gevallen, veel mensen weten dat niet. Wat onze winkels betreft, vragen we wel nog om het karretje te gebruiken. Het blijft nu eenmaal een goede manier om afstand te houden, maar we verplichten het niet meer.”

Bij Delhaize is het ook niet meer verplicht. “Dat is al even zo, maar we hebben daar inderdaad niet expliciet over gecommuniceerd”, zegt woordvoerder Roel Dekelver. Colruyt schafte het pas eind juli af. “Vanaf dan stelden we opnieuw alle winkelkarren ter beschikking van de klanten én mag die ook de winkel terug betreden zonder een karretje”, aldus woordvoerster Patti Verdoodt. “Dat geldt voor al onze winkels, dus ook voor de Okay, Spar of Bio-Planet. Voor het ontsmetten van zogenaamde contactpunten zijn er geen versoepelingen, we behouden dus de ontsmettingszuilen aan de winkels waar mensen hun handen en het karretje kunnen ontsmetten.”

De toestelletjes die het aantal klanten tellen, zijn intussen ook afgeschaft. “Bij ons zul je die toestellen en schermen nog zien staan”, zegt Dieter Snoeck. “Maar het toestelletje zelf is niet meer ingeschakeld, het aantal klanten tellen moet ook niet meer, de schermen gebruiken we wel nog om met onze klanten te communiceren.”