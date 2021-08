Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert en Kamerfractieleider Maggie De Block dienen een wetsvoorstel in om de toegang tot het minimumpensioen te verstrengen. Voor Open VLD moet je voortaan minstens 20 jaar effectief gewerkt hebben, klinkt het in een persbericht. Een goed idee of niet? Geef hieronder jouw beschaafde mening.