Leuvens gerecht rolt bende op gespecialiseerd in internationale autodiefstal en -zwendel

Leuven - Het Leuvense gerecht heeft afgelopen voorjaar een bende internationale autodieven en -zwendelaars opgerold. Bij dertien huiszoekingen die eind april en begin mei plaatsvonden in België en Nederland werden in acht verdachten van hun vrijheid beroofd. Vijf verdachten zitten in België nog in voorlopige hechtenis, twee anderen wachten in Nederland op hun overlevering aan ons land. Dat meldt het Leuvense parket dinsdag.

Het onderzoek ging vorige zomer al van start toen in Aarschot en Kortenberg respectievelijk een Toyota RAV4 en twee Toyota Land Cruisers werden gestolen. Dat gebeurde door zogenaamde keyless diefstallen, waarbij de dieven via een elektronisch systeem het signaal van de autosleutel onderscheppen, waarna ze vanop afstand de auto kunnen openen en starten.

De gestolen Toyota RAV4 werd teruggevonden in Aartselaar en een van de twee Land Cruisers werd teruggevonden in een zeecontainer in de haven van Antwerpen. Verder onderzoek bracht aan het licht dat de gestolen voertuigen door de organisatie werden overgebracht naar afgelegen locaties en loodsen in- en rond Brussel en Bonheiden, waarna ze in zeecontainers werden geladen en via de haven van Antwerpen werden verscheept naar diverse Afrikaanse landen.

De speurders achterhaalden ook dat twee mannen, een 50-jarige man uit Evere en een 53-jarige Duitse man uit Roosdaal, vermoedelijk de hele trafiek naar het Afrikaanse continent organiseerden en faciliteerden. De twee werkten daarvoor samen met verschillende groepen autodieven in binnen- en buitenland en richtten zich voornamelijk op dure SUV-voertuigen van de merken Toyota, Citroën en Nissan.

Ook kon de politie niet minder dan dertien zeecontainers onderscheppen, met daarin gemiddeld twee tot drie gestolen voertuigen. Verschillende andere gestolen wagens werden teruggevonden op de openbare weg en publieke parkings in en rond Brussel. In totaal kon de politie zo 47 voertuigen terugvinden die waarschijnlijk door de organisatie gestolen waren, in België en Nederland, maar ook in Frankrijk en Duitsland.

Huiszoekingen

Op 28 april viel de Leuvense federale gerechtelijke politie (FGP) binnen in de woningen van zes verdachten in Evere, Roosdaal, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Gillis en Haacht, in de bureauruimte van de 50-jarige mannelijke hoofdverdachte in Sint-Pieters-Leeuw en in de drie locaties in Sint-Pieters-Leeuw en Bonheiden die door de organisatie gebruikt werden om gestolen voertuigen te stallen en/of in zeecontainers te laden.

Bij die huiszoekingen pakte de politie zes verdachten op. Het ging om de twee hoofdverdachten, een 50-jarige man uit Evere en een 53-jarige Duitse man uit Roosdaal, om een 34-jarige Britse man uit Sint-Gillis, zijn 25-jarige vriendin, een 45-jarige man uit Sint-Jans-Molenbeek en een 46-jarige man uit Haacht. Die werden allemaal door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel geplaatst. Vijf van hen zitten nog steeds in voorlopige hechtenis.

Op 29 april volgde nog een bijkomende huiszoeking in een garagebox in Koekelberg, waar een Citroën DS7 werd aangetroffen die enkele dagen eerder gestolen was in Charleroi.

Op 3 mei 2021 voerde de Nederlandse politie dan vier huiszoekingen uit in Eindhoven, Waalre, en Budel, en arresteerde een Nederlandse man van 41 jaar. Hij werd samen met zijn zoon van 20 jaar gearresteerd omwille van hun rol binnen de organisatie. Zij wachten nog op hun overlevering aan België.

Zowel bij de huiszoekingen in België als Nederland vond de politie onder andere gestolen kentekenplaten, OBD-toestellen, gps-trackers en inbrekersmateriaal voor het plegen van autodiefstallen terug.