Helft van Brusselse besmettingen te wijten aan terugkerende reizigers

Brussel - Het aandeel van de reizigers in de besmettingen in het Brussels gewest wordt steeds groter. Vorige week bleken de terugkerende reizigers nog verantwoordelijk voor een derde van het totaal aantal positieve gevallen, maar nu is dat aandeel al gestegen naar de helft. Vooral Marokko blijkt een probleemland. Dat bleek dinsdag op de wekelijkse persmeeting van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.

In de week van 8 tot 15 augustus keerden 50.000 mensen vanuit een rode zone terug naar de hoofdstad. Uit de afgenomen tests bij deze reizigers werd een positiviteitsgraad van 6,1 procent vastgesteld. Bij de terugkerende reizigers uit risicolanden ligt dat cijfer nog hoger met 8,4 procent positieve gevallen.

Marokko zwaait de plak, want van de 4.900 vakantiegangers die uit dat land terugkeerden, bleek meer dan een tiende (11,3 procent) besmet.

De GGC en Gezondheidsminister Alain Maron blijven hameren op het belang van de controles op het PLF (Passagier Lokalisatie Formulier) en voeren ook opnieuw tests in voor reizigers die terug in Brussel aankomen op dag 1 en dag 7 na hun vakantie. Er worden daarnaast ook 25 extra veldagenten aangeworven om opnieuw meer op het terrein de tracing na te gaan. Mensen die terugkeren uit een rode zone en geen code hebben gekregen voor een test, kunnen zich nu bovendien nog tot 15 september gratis aanmelden en laten testen in een van de Brusselse testcentra.