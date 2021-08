Drie babylichamen gevonden in een garage in Frankrijk

In een garage in het Franse Sarthe zijn maandag de lichamen van drie pasgeboren baby’s gevonden. De lichamen waren in een verdere staat van ontbinding.

Volgens BFM TV is de garage eigendom van een echtpaar waarvan de vrouw onlangs aan de kanker is overleden. Het was haar man die de lichamen vond en de politie op de hoogte bracht.

De drie lichamen zouden niet uit dezelfde periode dateren. Dat blijkt uit de eerste analyses.

De lichamen werden in een plastic zak gevonden in een gesloten kast in de garage. Er lagen ook keukenmessen in de kast.

Momenteel is er nog niet meer duidelijkheid over de omstandigheden, maar er zou wel een 41-jarige man ondervraagd worden.