Belgische paardenfokker stuurt diepgevroren paardenembryo’s naar Verenigde Staten

De Belgische paardenfokker Mares of Macha is erin geslaagd om diepgevroren paardenembryo’s naar de Verenigde Staten te transporteren. Voor tien proefbuispaarden worden de vervoerskosten gereduceerd van 100.000 euro naar 1.000 euro. De ongeboren springpaarden worden dan ter plaatse, bij de koper in een draagmerrie geplant. “Dat is goed nieuws voor de Belgische springpaardenexport”, zegt Mares of Mancha dinsdag.

“De Belgische paardenfokker Mares of Macha wilt de aanwezigheid van Belgische springpaarden nog versterken door ze toegankelijker te maken wereldwijd”, klinkt het. Omdat de merrie en haar bloedlijnen heel belangrijk zijn bij het fokken, beschikt de fokker over 35 merries, die op de groene weiden aan het Italiaanse Gardameer hun dagen doorbrengen. De merries worden met een intracytoplasmatische sperma-injectie bevrucht: de eicel wordt in een schaaltje in een laboratorium rechtstreeks geïnjecteerd met een zaadcel van een dekhengst. De bevruchte eicel groeit tien dagen en wordt dan in een proefbuis (van zeven tot tien gram) in een stikstofvat opgeslagen en vervoerd naar het land van de koper, waar het proefbuispaard in een draagmerrie wordt geplant.

Maar liefst 86 procent van de verkochte embryo’s exporteert Mares of Mancha naar het buitenland. Daarom bouwde de paardenfokker een netwerk van Europese transfercentra uit, maar ook buiten Europa was de vraag groot, klinkt het. “Tot op heden slaagde er nog niemand in om diepgevroren paardenembryo’s met de juiste exportpapieren buiten Europa te kunnen exporteren”, zegt Pieter Devos, medeoprichter van Mares of Mancha en een van de ruiters die brons haalden met de Belgische jumpingploeg op de Olympische Spelen in Tokio. Na de Verenigde Staten wil de paardenfokker ook embryo’s vervoeren naar Mexico, Brazilië, Australië en Nieuw-Zeeland. De grootste uitdaging is “de strenge regelgeving omtrent de sanitaire vereisten die enorm verschilt van land tot land”, klinkt het.

De paardenfokker, met een vestiging in Vleteren in West-Vlaanderen, doet zo naar eigen zeggen “België als ultiem paardenexportland alle eer aan” en “lost als eerste wereldwijd verschillende, ingewikkelde transportvraagstukken op”.