Radja Nainggolan tweet nu ook zelf over misstap: “Het was zelfs niet in de Nationalestraat”

“Was zelfs niet in Nationalestraat zoals iedereen beweert.” Dat staat te lezen in een reactie van Radja Nainggolan op Twitter nadat iemand hem op zijn fouten wees. Nainggolan werd zaterdag betrapt door de politie toen hij midden in de nacht onder invloed aan 100 kilometer per uur door het centrum van Antwerpen scheurde met zijn wagen. Zijn rijbewijs werd meteen ingetrokken voor 15 dagen en Nainggolan stuurde via zijn advocaat een reactie de wereld in. Die werd al op weinig enthousiasme onthaald en met zijn nieuwe reactie via Twitter laait de heisa nog meer op.

Op Twitter wees iemand Nainggolan op zijn fouten, waarop Il Ninja het niet kon laten om de Twitteraar zelf op zijn fouten te wijzen. In de tweet gaat het immers over de Nationalestraat, terwijl Nainggolan volgens onze informatie over de Scheldekaaien scheurden met zijn Jeep Mercedes c63. “Was zelfs niet in Nationalestraat zoals iedereen beweert”, reageerde de Antwerp-aanwinst. Met die reactie kreeg hij meteen heel Twitter over zich heen. Velen kunnen er niet bij dat de voetballer niet gewoon zijn excuses aanbiedt nu hij zelf reageert op sociale media.

Was zelfr ni in de nationale straat zoals iedereen beweert — Radja Nainggolan (@OfficialRadja) August 24, 2021

Eerder reageerde Nainggolan immers enkel via zijn advocaat Omar Souidi op het incident. “Radja geeft ootmoedig toe dat hij zich op zijn vrije zaterdagavond heeft laten meeslepen door de emoties van het moment. Het warme onthaal van vele jeugdvrienden en de unieke Antwerpenaren (na zestien jaar in het buitenland te hebben gewoond) heeft Radja enorm veel deugd gedaan. Hij had niet de intentie om -na enkele glazen- het stuur alsnog in handen te nemen. Hij betreurt dat dit toch gebeurde. Valt dit goed te praten? Absoluut niet, op geen enkele manier. Zal dit zich in de toekomst herhalen? Onmogelijk.”

“Radja is met grote ambities in Antwerpen gearriveerd en wil een waardig ambassadeur van Antwerp zijn. Radja zal dat ook worden. Dat is de belofte die hij ten aanzichte van de Antwerp-supporters maakte.”

“Is het relevant dat de snelheden die in de pers verschenen totaal foutief zijn? Op dit moment niet. Is het relevant dat Radja niet de intentie had om een voertuig te besturen? Neen. Hij wil zijn verantwoordelijkheid ten volle nemen en heeft ook besloten om eerstdaags een goed doel te selecteren om een vrijwillige bijdrage te storten waarmee de verkeersveiligheid gediend zal zijn. Radja zal verder niet meer reageren en wenst voortaan alleen nog met zijn voeten te spreken. Te beginnen donderdag aanstaande voor de levensbelangrijke wedstrijd tegen Omonia Nicosia. Als Radja geselecteerd wordt, dan zal hij er staan en met een groot hart strijden om de kwalificatie te realiseren. Ook dat is beloofd.”

