Hommeles in 1B: Moeskroen legt klacht neer tegen RWDM wegens vermeend gesjoemel met coronatest

Moeskroen heeft bij de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) een klacht neergelegd tegen RWDM. De Brusselse ploeg stelde in de openingsmatch in 1B Glenn Claes op, maar volgens de Henegouwers had de middenvelder geen geldig coronabewijs. Dat bevestigde Renaud Duchêne, advocaat van Moeskroen, dinsdag.

De 27-jarige Claes ontving eind juli zijn tweede coronaprik. Nadien moest hij vijftien dagen wachten alvorens hij zonder coronatest een officiële competitiematch mocht spelen. Op 14 augustus ontving RWDM voor zijn openingsmatch Moeskroen in het Edmond Machtensstadion. Claes startte in de basis en scoorde ook in het duel dat met 3-1 gewonnen werd.

Maar volgens Moeskroen moest Claes nog steeds een negatieve coronatest voorleggen. RWDM betwist dat, en schermt met een officiële goedkeuring van de coördinerende arts van de Pro League. “Er zijn evenwel elementen in dit dossier die een klacht verantwoorden”, aldus meester Duchêne, die ook Seraing vertegenwoordigt in de zaak rond Peter Kerremans.

Moeskroen en RWDM worden vrijdag gehoord door de disciplinaire instanties van de KBVB. Volgens Duchêne is het best mogelijk dat RWDM correct gehandeld heeft, maar dat de arts van de Pro League in de fout ging. Bij de Molenbekenaren maken ze zich weinig zorgen over de klacht.

