3M bekent ook illegale lozing FBSA in Schelde

Chemiebedrijf 3M heeft nu zelf toegegeven dat ze FBSA produceert en illegaal in de Schelde loost. Dat schrijft HLN. Het bedrijf wordt dinsdag ook nog verwacht op een hoorzitting bij de milieu-inspectie.

Het chemiebedrijf 3M ligt al een tijdje onder vuur door de vervuiling van PFOS, maar nu blijkt dat het bedrijf ook andere giftige stoffen loost in de Schelde. Het bedrijf moet dinsdagmiddag op een hoorzitting bij de omgevingsinspectie verschijnen en had tot maandagnacht om een lijst te maken van alle producten dat het produceert of gebruikt in productieprocessen. En daaruit blijkt nu dat het ook FBSA produceert in Zwijndrecht. Daarvan loost het bedrijf het afvalwater in de Schelde, maar daar heeft 3M geen vergunning voor.

Dat kwam aan het licht door onderzoek van VTM Nieuws en HLN.