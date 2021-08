Consultancybedrijf berekent:“Europese voetbalclubs liepen door corona 2,5 miljard euro mis aan inkomsten op wedstrijddagen”

Omdat veel voetbalwedstrijden de voorbije twee seizoenen wegens de coronapandemie achter gesloten deuren zijn gespeeld, hebben de clubs van de grootste vijf Europese kampioenschappen zowat 2,5 miljard euro aan inkomsten op matchdagen verloren. Dat berekende consultancybedrijf KPMG.

In de lente van 2020 werden de voetbalcompetities tijdelijk stilgelegd wegens het coronavirus. Daarna konden de wedstrijden weer hervatten, maar dan wel zonder publiek. Voor het seizoen 2019-2020 werd in de competities in Duitsland, Engeland, Frankrijk, Italië en Spanje uiteindelijk 27 procent van de wedstrijden achter gesloten deuren uitgevochten.

Volgens KPMG hadden de maatregelen dat seizoen een “aanzienlijke” negatieve impact op de omzet op wedstrijddagen - het gaat om inkomsten uit onder meer tickets, sponsordeals, merchandising, drank en eten - voor de clubs in de vijf competities. In totaal kwamen die inkomsten ongeveer 500 miljoen euro lager uit op 1,9 miljard euro, luidt het.

De Duitse Bundesliga - de competitie met gemiddeld het hoogste aantal bezoekers per wedstrijd (42.000) - kreeg daarbij met een verlies van 157 miljoen euro voor de achttien teams de grootste klap te verwerken. Op het niveau van de clubs zagen de Spaanse verenigingen FC Barcelona en Real Madrid, met respectievelijk 39 en 35 miljoen euro minder inkomsten, het meeste geld aan hun neus voorbijgaan.

Tijdens het seizoen 2020-2021, dat in alle vijf de landen bijna volledig zonder publiek werd afgewerkt, verwacht KPMG een verlies van alles samen “meer dan 2 miljard euro”. Het pas gestarte huidige seizoen zal de gederfde inkomsten maar gedeeltelijk goedmaken. In hoeverre dat gebeurt, hangt sterk af van de lokale coronamaatregelen: zo kunnen in Engeland de stadions weer volledig gevuld worden, terwijl de capaciteit in Spanje beperkt is tot 40 procent. In dat laatste land mogen clubs voorlopig ook geen voeding of drank verkopen.

(belga)