Toptalent Ansu Fati hervat groepstraining bij FC Barcelona na ruim negen maanden blessureleed

FC Barcelona kan binnenkort opnieuw een beroep doen op goudhaantje Ansu Fati. Meer dan negen maanden nadat hij in het competitieduel tegen Betis de meniscus van zijn linkerknie scheurde, heeft de 18-jarige winger de groepstraining hervat. Dat bevestigt Barça dinsdag.

Fati viel op 7 november 2020 uit in de thuismatch op de zevende speeldag tegen Betis (5-2). Daardoor bleef de teller van de piepjonge Spaanse international vorig seizoen staan op vijf goals en vier assists in tien matchen.

Nu Barcelona verder moet zonder sterspeler Lionel Messi, zal trainer Ronald Koeman een fitte Ansu Fati zeker kunnen gebruiken. Wanneer hij opnieuw wedstrijdklaar is, valt nog af te wachten. Barcelona zegt op zijn website dat Fati in het kader van zijn herstelproces de komende tijd individuele trainingen zal afwisselen met groepsessies. Zondagavond ontvangt Barcelona op speeldag drie in La Liga Getafe.

(belga)