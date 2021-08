Red Flame Jassina Blom verlaat het Nederlandse PEC Zwolle voor het Spaanse UDG Tenerife, waar ze een contract ondertekende tot medio 2023, zo maakte de club dinsdag bekend.

De bijna 27-jarige middenveldster was nog maar sinds vorig jaar terug in Nederland aan de slag. Voordien speelde ze een jaar in België voor KAA Gent Ladies, waar ze uit de jeugdreeksen komt en haar carrière startte. Nadien speelde ze achtereenvolgens nog voor Club Brugge, Eva’s Tienen, Heerenveen en Twente.

