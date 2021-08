Strengere regels voor toegang tot minimumpensioen straffen mensen twee keer

Vakbond ACV is niet te spreken over het voorstel van Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert om mensen pas een minimumpensioen te geven wanneer ze minstens 20 jaar effectief gewerkt hebben. “Op die manier straf je bepaalde mensen twee keer”, zegt de woordvoerder van de christelijke vakbond, David Vanbellinghen. N-VA spreekt van “een kleine stap in de goede richting”.

Lachaert zegt dinsdag idat hij samen met Maggie De Block een wetsvoorstel indient om de toegang tot het minimumpensioen te verstrengen.

“We begrijpen dat er een verzekeringsprincipe speelt in de pensioenen, bijvoorbeeld door pensioenen het grootste deel van het nettoloon te laten vervangen. De vervangingsratio is daarbij heel belangrijk en plafonds kunnen ook verhoogd worden, waardoor het pensioen nog steeds in relatie staat met wat je verdiend hebt. Dat aspect is erg belangrijk”, zegt Vanbellinghen. “Er zit echter ook een heel sterk solidariteitsmechanisme in de pensioenen. En het voorstel komt daar wel sterk mee in conflict.”

Een minimumgrens van 20 jaar effectief werken opleggen zorgt volgens ACV voor een groep mensen voor een dubbele bestraffing. Het gaat dan bijvoorbeeld over vrouwen die vaker thuisblijven voor de opvoeding van hun kinderen en gelijkgestelde periodes hebben opgebouwd voor hun pensioen, of andere mensen die hun werk zijn kwijtgeraakt of moeilijk aan een baan geraken.

Het voorstel van Open Vld komt er enkele weken voor minister van Pensioenen Karine Lalieux (PS) met haar pensioenhervorming komt. Vanbellinghen verwijst in het kader daarvan naar de werkgelegenheidsconferentie die plaatsvindt op 7 en 8 september, waar de focus erg zal liggen op de pensioenen en eindeloopbaan. Om de werkgelegenheidsgraad op te krikken is het echter ook belangrijk om naar de hele loopbaan te kijken, en dus ook een discussie te voeren over de langdurig zieken en over werkbaar werk.

N-VA: “Kleine stap in goede richting”

N-VA heeft het dan weer over een “kleine stap in de goede richting”. Dat zegt N-VA-Kamerlid Wim Van der Donckt. Hij vreest echter dat de linkse regeringspartijen daar anders over zullen denken en vraagt dan ook een grondigere hervorming van het pensioenstelsel.

Bovendien vreest de grootste oppositiepartij dat de linksere regeringspartners niet zullen mee stappen in het verhaal van de liberalen. De minister van Pensioenen, Karine Lalieux (PS), werkt al even aan haar hervormingsplannen. “Dat Open Vld dit wetsvoorstel indient in de Kamer lijkt erop te wijzen dat ze geen vertrouwen hebben in het werk van minister Lalieux”, zegt Van der Donckt.

Groen-Kamerlid Evita Willaert pleit in een tweet alvast om rust in de discussie. “Het pensioendebat is niet makkelijk, maar laten we wel eerlijk dingen in de weegschaal leggen. En niet zomaar ballonnetjes oplaten”, klinkt het.

Volgens premier Alexander De Croo zal er in elk geval worden gekeken naar de effectief gewerkte jaren voor toegang tot het minimumpensioen. Maar hoeveel dat er dan precies zullen zijn moet de regering in de volgende maanden nog afkloppen, zei hij aan Belga.

De regering-De Croo besliste eerder al om het minimumpensioen geleidelijk aan op te trekken tot 1.500 euro netto voor een volledige loopbaan.

