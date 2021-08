Goed nieuws bij Real Madrid: na ruim anderhalf jaar weer voetballen in Bernabéu en contractverlenging Fede Valverde

Real Madrid speelt over iets meer dan twee weken voor het eerst na 559 dagen weer een wedstrijd in het Estadio Santiago Bernabéu. Na meer dan anderhalf jaar zijn de moderniseringswerken in het stadion nagenoeg klaar, zo maakte de Spaanse voetbalclub bekend. Verder viel er nog goed nieuws te rapen in de Spaanse hoofdstad. Real rondde de contractverlenging van Fede Valverde af.

De langverwachte terugkeer van de Real-spelers, onder wie de Belgen Thibaut Courtois en Eden Hazard, naar Bernabéu staat gepland op 11 september. Op de vierde speeldag van de Primera División komt de Koninklijke dan in actie tegen Celta de Vigo. Volgens de huidige coronamaatregelen zullen maximaal 32.000 toeschouwers de tribunes dan kunnen vullen, aangezien de Spaanse autoriteiten een capaciteitslimiet van 40 procent opleggen.

Real Madrid maakte gebruikt van de coronapandemie - waardoor wedstrijden lange tijd achter gesloten deuren werden afgewerkt - om de renovatie van het Bernabéustadion, die in mei 2019 was begonnen en normaal tot eind 2022 zou duren, te versnellen. De laatste wedstrijd die er werd gespeeld, was El Clásico tegen FC Barcelona op 1 maart 2020. Daarna week de club uit naar het Estadio Alfredo di Stéfano in het trainingscomplex in Valdebebas. De moderniseringswerken waren aanvankelijk begroot op 525 miljoen euro, maar de kosten liepen op tot bijna 800 miljoen euro.

Foto: ISOPIX

Verder viel er nog goed nieuws te rapen in de Spaanse hoofdstad. Real rondde de contractverlenging van Fede Valverde af. De Uruguayaanse middenvelder tekent bij tot 2027. De 23-jarige Valverde is begonnen aan zijn vierde seizoen in de hoofdmacht van Real. Hij moet er centraal op het middenveld opboksen tegen Luka Modric en Toni Kroos. In de eerste twee competitieduels, tegen Alaves en Levante, startte Valverde alvast in de basis (door de afwezigheid van de geblesseerde Kroos).

Vorig seizoen was de Uruguayaanse international goed voor 33 optredens (drie goals). Inmiddels zit hij voor Real aan 104 matchen (vijf goals, zes assists).

(belga)