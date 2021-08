Van zijn voetstuk gevallen: leider van Proud Boys krijgt zes maanden celstraf (én blijkt politie-informant)

De leider van de Amerikaanse extreemrechtse ‘Proud Boys’ is maandag in Washington D.C. veroordeeld tot vijf maanden cel. Een nieuwe klap voor de groepering, die zich sinds de aanval op het Capitool in januari centraal in het visier van de Amerikaanse politie- en veiligheidsdiensten bevindt. Inmiddels werden al 36 leden aangeklaagd voor hun rol bij die aanval, en als klap op de vuurpijl bleek onlangs ook nog eens uit juridische documenten dat Enrique Tarrio zeker een dozijn anderen aan de galg had gepraat als politie-informant.