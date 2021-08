RSCA Women-trainer Walem na pijnlijke uitschakeling in Champions League: “Niets zegt dat we dit jaar opnieuw kampioen zullen spelen”

De teleurstelling in Anderlecht is nog groot, nadat de RSCA Women afgelopen zaterdag werden uitgeschakeld in de voorrondes van de Champions League. De ploeg van coach Johan Walem moet zich nu volledig focussen op de nationale competitie, waar ze deze zaterdag voor het eerst in actie zullen komen. “De concurrentie is sterker geworden. En dat is goed”, zegt Walem.

In Anderlecht beseffen ze daags na de uitschakeling in de Champions League dat dit een gemiste kans is. “Als je zeven kansen krijgt en de tegenstander twee, moet je eigenlijk altijd winnen”, zegt Walem, die dit seizoen Patrick Wachel opvolgt als trainer. “Maar je verliest met 1-0 en daar moet je mee leven. Natuurlijk zijn de meisjes teleurgesteld.” De dames van Anderlecht stranden zo op twee matchen van de groepsfase van de Champions League.

Ook middenveldster Charlotte Tison is ontgoocheld. “We voelden dat er meer inzat. We hebben kansen genoeg gehad om de wedstrijd in ons voordeel te beslissen.” Voor de wedstrijd was er heel wat te doen rond de slechte omstandigheden waarin de RSCA Women werden ontvangen. “Het waren geen topomstandigheden: slecht veld, het verkeerde eten dat was voorzien, … Maar dat mag geen excuus zijn. We hadden die wedstrijd gewoon moeten winnen.”

Volgens Tison is de knop bij de ploeg al omgedraaid. “We hebben de kopjes bij elkaar gestoken en gezegd om meteen de focus op de competitie te leggen.” Het wordt het competitiedebuut van Walem als trainer. “Onder de nieuwe coach hebben we meer opties voor de manier van spelen. Waar we vroeger altijd dominant wilden zijn, kunnen we nu ook terugvallen in blok. Dat kan van pas komen in wedstrijden waar het even wat minder loopt.”

Walem ziet dat de concurrentie veel sterker is geworden dit seizoen. “Gent, OHL, Club YLA, Standard, Charleroi, … allemaal zijn ze sterker dan vorig seizoen. En dat is goed voor onze competitie. Niets zegt dat we dit jaar opnieuw kampioen zullen spelen.” Anderlecht daarentegen heeft minder spelers in de kern. “Vorig seizoen hadden we 24 speelsters, vandaag zijn er dat 15. We gaan dat niet opvullen door tien nieuwe speelsters te kopen, maar we willen nu ook de jeugd een kans geven.” Anderlecht moet het dit seizoen doen zonder Gouden Schoen De Caigny, die naar Hoffenheim trok en Missipo, die geen contractverlenging tekende.