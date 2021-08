Test Aankoop: “Kinderen beter beschermd in een stoeltje dan in bakfiets”

Bij een zijdelingse botsing zijn kinderen beter beschermd in een zitje achterop of in een fietskar dan in een bakfiets of op een aanhangfietsje. Dat blijkt dinsdag uit een crashtest met verschillende soorten fietsen van Test Aankoop.

De consumentenorganisatie voerde tests uit om te zien hoe goed kinderen beschermd zijn bij een ongeval wanneer ze met hun ouders op de fiets meerijden. De kinderfiets die wordt vastgehaakt aan de achterkant van de fiets van de volwassene, bleek daarbij de minst veilige optie. Bij de crashtest werden de benen en het bekken van de dummy’s direct geraakt, waarna ze op hun hoofd op het asfalt vielen.

In een bakfiets daarentegen worden de testpoppen niet direct geraakt door de auto. Na de initiële klap valt de bakfiets om en schuift die over de gladde zijwand van de houten bak nog een heel eind verder. Daardoor riskeer je een tweede botsing met tegenliggers. Bovendien sluiten de veiligheidsgordels door de klap niet meer goed aan, waardoor een van de twee dummy’s uit de bak viel en op de weg terechtkwam.

In de fietsstoeltjes op de bagagedrager krijgen de dummy’s de geringste schok te verduren. Ze vallen wel van grotere hoogte, maar de schelp biedt een zekere bescherming wanneer ze de grond raken en verder schuiven over de weg.

In een overdekt karretje achter de fiets ondergaan de dummy’s door de lage zitpositie een behoorlijk hevige schok bij de botsing. De aanhangkar komt op haar zij terecht, maar het frame blijft intact en de dummy’s worden door de gordels stevig op hun plaats gehouden.

“Eender hoe je je kind op de fiets vervoert, bij een ongeval is het nooit 100 procent beschermd tegen schokken en letsels”, zegt Test Aankoop. De organisatie benadrukt dat de testen aantonen hoe cruciaal het is dat het kind een helm op heeft en zorgvuldig is vastgeklikt. “Het risico op een aanrijding kan worden beperkt door defensief te rijden en kinderen extra te doen opvallen in het verkeer met een fluo veiligheidshesje, een kleurig vlaggetje op de fietskar of het aanhangfietsje en goede fietsverlichting”, aldus nog Test Aankoop.

Duits onderzoek

Exact tien jaar geleden wees een crashtest van de Duitse automobielclub ADAC net het omgekeerde uit. De Duitse automobielclub ADAC liet zowel een fiets met aanhangkar als een fiets met kinderstoeltje crashen tegen een obstakel. Allebei met een snelheid van 25 kilometer per uur. De fietskar bleef overeind en de inzittende testpop bleef onbeschadigd. Maar de fiets met stoeltje ging lelijk onderuit. De pop in het stoeltje liep daarbij schade op.