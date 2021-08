Aanwinst Hamza Rafia onder de indruk van Standard: “Sclessin stond in vuur en vlam”

Standard Luik heeft dinsdag officieel Hamza Rafia voorgesteld. De Rouches huren de 22-jarige Tunesische international van het Italiaanse Juventus tot het einde van het seizoen. Rafia blikte alvast tevreden terug op zijn eerste speelminuten.

Vrijdag viel Rafia in de wedstrijd tegen KV Oostende op een kwartier van het einde in. De aanvallende middenvelder lokte een vrije trap uit die Selim Amallah afwerkte om Standard een nipte overwinning te bezorgen.

“Het was waanzinnig. Al tijdens de opwarming en toen we op het veld stapten, voelden we meteen de vurigheid”, blikte Rafia terug, die samen met de andere kersverse huurling van Juventus, Daouda Peeters, het veld op werd gestuurd. “Na anderhalf jaar zonder publiek is het moeilijk geworden voor ons. Ik merkte vrijdag echt het verschil. Het stond echt in vuur en vlam.”

Rafia lijkt niet al te ontgoocheld dat hij Italië voor België moet inruilen en bij Standard heeft hij naar eigen zeggen een warme en sfeervolle club gevonden. Bij de Rouches is hij uit op speelminuten, terwijl hij bij Juventus vooral op de bank zat of bij de reserves speelde. “De prioriteit op mijn leeftijd is op te spelen om vooruitgang te boeken”, benadrukte hij. “Ik wil Standard helpen om vooruitgang te maken.”

Het leencontract van de Tunesiër bevat ook een aankoopoptie, maar daar denkt Rafia naar eigen zeggen nog niet aan. “Ik weet dat het vorige seizoen moeilijk was voor Standard. Ik concentreer mij op dit seizoen en daarna zien we wel.”