Ongerustheid over aanwezigheid ijzeretende bacterie in kanaal Gent-Terneuzen: “Dringend middelen nodig om onderzoek te kunnen starten naar oorzaak”

Zelzate / Gent -

Professor-kapitein Kris De Baere van de Hogere Zeevaartschool van Antwerpen heeft via DNA-analyse de bacterie kunnen detecteren die de stalen schepen in de Zelzaatse jachthaven aantast. “Nooit gezien hoe snel deze bacterie toeslaat”, waarschuwde de professor tijdens een rondleiding in de getroffen jachthaven. Hij pleit voor onderzoek in het hele kanaal Gent-Terneuzen. Getroffen booteigenaars stelden zelf een kritisch rapport samen en leggen nu een voorzichtig verband met de uitstoot en de lozingen van bedrijven én de vissterfte in de naastgelegen visvijver.