Taliban verbieden dat Afghanen nog naar luchthaven van Kaboel gaan om het land te verlaten en houden VS aan deadline

Afghanen mogen niet meer naar de luchthaven van Kaboel, zo heeft de woordvoerder van de taliban Zabihullah Mujahid dinsdagmiddag aangekondigd. Van een verlengd verblijf van Westerse troepen kan volgens Mujahid geen sprake zijn. De deadline voor de taliban blijft dus op 31 augustus.

Op een persconferentie, die live kon gevolgd worden, zei de woordvoerder van de taliban dinsdag dat de Afghanen die nu nog voor de poorten van de luchthaven staan in de hoop het land te kunnen verlaten, terug naar huis moeten. Hun veiligheid wordt gegarandeerd, klonk het.

Hij gaf ook een sneer naar de Amerikanen en andere buitenlandse troepen die maar mensen blijven evacueren. “Wij vragen hen dat niet meer te doen. We hebben hun talent hier nodig”, zei Mujahid.

Mujahid voegde eraan toe dat Afghaanse media weer gewoon hun werk kunnen doen en dat ook ziekenhuizen, scholen, universiteiten en lokale overheden weer operationeel zijn.

“De oorlog is voorbij”, klonk het.

Over de vrouwen zei de woordvoerder van de taliban dat ze kunnen blijven werken, maar dat ze momenteel thuis moeten blijven. “Ze zullen hun werk kunnen houden en betaald worden voor de periode dat ze nu niet werken. Maar momenteel is het nog niet veilig genoeg.”

Dat is in tegenspraak met verschillende getuigenissen die de Britse openbare omroep BBC ter plaatse heeft opgetekend. Vrouwen vrezen voor hun baan en zijn bang dat hun vrijheid zwaar zal beknot worden. Anderen getuigen dat ze hun baan al verloren zijn en dat hun taken zijn overgenomen door mannen.

De voormalige ambassadeur van het Verenigd Koninkrijk in Afghanistan, Stephen Evans, zegt tegen BBC News dat de taliban niet op hun woord moeten worden genomen. Hij hoorde op de persconferentie een aantal dingen die volgens hem “zeer verontrustend” zijn. Vooral wat vrouwenrechten betreft. Hij betwijfelt of ze hun woord zullen houden en dat alle vrouwen buitenhuis zullen kunnen werken. Dat ze nu nog moeten thuisblijven “voor hun eigen veiligheid” kan Evans maar moeilijk geloven.

Deadline

Voor de taliban, zo zei de woordvoerder expliciet, is er geen sprake van om de deadline te verlengen. Volgens Mujahid moeten de buitenlandse troepen uiterlijk op 31 augustus Afghanistan verlaten. Nu hebben de Amerikanen nog de leiding over de luchthaven van Kaboel, maar vanaf volgende week neemt de taliban ook dat over.

Verschillende landen zouden die deadline willen verlengen om zo veel mogelijk mensen die weg willen te kunnen evacueren. De taliban heeft eerder al gewaarschuwd voor de gevolgen als Westerse troepen hun belofte niet nakomen.

De G7-leiders zullen zo snel mogelijk een beslissing moeten nemen. De Britse premier Johnson heeft alvast opgeroepen tot meer hulp aan Afghanistan, op voorwaarde dat de mensenrechten er worden gerespecteerd.