Camerabeelden tonen gewapende overval op pyjamafeestje in Boom: “Die gasten nog nooit gezien”

Camerabeelden gewapende overval in Bosstraat in Boom. Video: rr

Boom - In de Bosstraat in Boom heeft in de nacht van zaterdag op zondag een vreemd incident plaatsgevonden. Een achttal jonge mannen viel gewapend een woning binnen, waar op dat moment een pyjamafeestje van de dochter des huizes bezig was. Een schot werd gelost en slechts enkele persoonlijke bezittingen zijn meegenomen als buit. “Waarom de verdachten het pyjamafeestje overvielen, is allesbehalve duidelijk”, zegt Kristof Aerts, woordvoerder van het Antwerps parket.

Zaterdagnacht, iets na middernacht. Terwijl een vijftal meisjes gezellig een pyjamafeestje houdt, vallen acht jonge gasten gewapend en met bivakmutsen de woning binnen. “We waren helemaal in shock”, vertelt een van de meisjes. “We vermoeden dat de jongens tussen de 16 en 19 jaar waren, maar we weten totaal niet wie ze zijn. We hebben ze voordien nog nooit gezien.”

Bij de overval werd een schot gelost, vermoedelijk met een alarmpistool. De daders zijn maar enkele minuten binnen geweest. Hun buit bedraagt slechts enkele persoonlijke bezittingen, zoals een handtas en een gsm. “Een vreemde zaak”, vindt Kristof Aerts van het Antwerpse parket. “Waarom de verdachten het pyjamafeestje overvielen, is allesbehalve duidelijk. Er was ook geen grote buit aanwezig.”

Bosstraat in Boom. Foto: rr

Camerabeelden

Op camerabeelden die onze redactie kreeg is duidelijk te zien hoe de groep jonge mannen rond 00.10u verzamelt in de Bosstraat. Enkele rijhuizen naast de getroffen woning bereiden ze zich voor: de zes mannen doen handschoenen aan en trekken een bivakmuts over het hoofd. Een van de betrokkenen heeft een scherp voorwerp vast, een andere het vermoedelijke alarmpistool.

Om 00.12u vallen ze de woning binnen, luttele minuten later kiezen ze alweer het hazenpad. De politie kreeg verschillende oproepen en kwam snel en massaal ter plaatse, maar van de daders was op dat moment geen spoor meer. Ook nazicht in de omgeving leverde niets op.

“Achtervolging met een mes”

“Wij waren iets voor middernacht thuisgekomen”, doet een 26-jarige buurman zijn verhaal. Hij blijft liever anoniem. “Bij de buren was er een klein feestje aan de gang in de tuin, daar zaten zo’n vijf personen samen. Enkele meisjes van het gezelschap vroegen vriendelijk of de muziek niet te luid stond. Dat was voor ons helemaal geen probleem, omdat we meteen daarna toch gingen slapen.”

Jongen springt over muur nadat hij achtervolgd wordt door inbreker met mes. Foto: rr

Van slapen kwam echter niets meer in huis toen de man een notificatie van zijn alarmsysteem kreeg. “Blijkbaar stond er iemand in mijn tuin. Meteen daarna hoorde ik een luide knal op straat. Ik wist helemaal niet wat er aan de hand was, maar verwittigde wel de politie”, vertelt hij. “Blijkbaar was een van de gasten over het muurtje gesprongen omdat hij achtervolgd werd door een inbreker. Die had ook een mes bij zich. Die jongen was helemaal overstuur.”

De man heeft het raden naar het motief van de daders. “Ik woon nu een jaar in Boom en de Bosstraat is een rustige straat. De buurmeisjes hebben daags nadien ook nog hun verontschuldigingen komen aanbieden. Ze hebben helemaal geen idee wie die mannen waren en wat ze van plan waren.”