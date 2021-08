Mbappé en Real Madrid: waarom een transfer dichterbij lijkt dan ooit

Die van Messi naar PSG was er eentje die kon tellen, maar volgens verschillende bronnen is er nog een absolute toptransfer op til: die van Kylian Mbappé (22) van PSG naar Real Madrid. Het Franse wonderkind weigert zijn contract in Parijs te verlengen en de Koninklijke snakt naar een nieuwe superster (sorry Eden): de sterren voor een monstertransfer staan gunstiger dan ooit.

Omdat Mbappé niet achter Messi en Neymar wil komen

Het lijkt misschien allemaal rozengeur en maneschijn bij PSG na de komst van Lionel Messi, maar dat is het niet. De onderhandelingen met goudhaantje Kylian Mbappé verlopen niet in de gewenste richting. Volgens RMC Sport zou de 22-jarige Fransman een verbeterd contract van vijf jaar met een optie op een extra jaar én een salarisverhoging links hebben laten liggen. Ondertussen is dat al de zesde (!) contractweigering.

Een van de redenen daarvoor zou zijn omdat Mbappé zelfs met een fikse opslag nog altijd achter Messi en Neymar zou komen te staan qua grootverdieners. Bovendien zou Mbappé niet op dezelfde golflengte zitten met Leonardo, sportief directeur van PSG. En ook met de entourage van Mbappé heeft Leonardo nauwelijks een relatie waar hij op kan voortbouwen. Maar niet alleen met Leonardo heeft Mbappé een mindere verstandhouding, ook met voorzitter Al-Khelaïfi zit er mogelijk een haar in de boter. In 2017, toen de Fransman op huurbasis overkwam van Monaco, zou de Qatarese sjeik (mondeling) beloofd hebben dat Mbappé in 2021 Parijs zou mogen verlaten.

Hoewel de wereldkampioen van 2018 op Twitter Messi hartelijk welkom heette in Parijs, gingen er voordien ook geruchten rond dat Mbappé er niet happig op was om samen te spelen met de Argentijnse superster. Alle ogen zullen in de nabije toekomst namelijk op Messi gericht zijn en het idee dat Mbappé daardoor op de ‘achtergrond’ verzeild zou raken, zint hem niet.

🚨 Kylian Mbappé veut partir. Il a demandé son bon de sortie et ne souhaite pas prolonger. Soit c'est le Real Madrid cet été, soit un départ libre dans un an. Il avait déjà prévenu il y a plusieurs semaines qu'il ne souhaitait pas jouer avec Messi. #PSG 🔴🔵 — T.V. (@ThibaudVezirian) August 11, 2021

Omdat PSG al een vervanger op de radar heeft

Mocht Mbappé deze zomer toch nog vertrekken, zou de Parijse club wel al een vervanger op de radar hebben. De entourage van Everton-spits Richarlison (24), naar verluidt een vriend van Neymar, zou volgens RMC Sport al contact gehad hebben met de Parijzenaars. Uiteraard getipt door Neymar.

Foto: ISOPIX

Omdat Real centen heeft

De Spaanse kranten AS en Marca zijn er zeker van. Real Madrid zal nog voor 31 augustus een (monster)bod uitbrengen op Mbappé. Zeker nu de situatie gunstig is. Enerzijds Mbappé die zelf een zoveelste contractverlenging heeft geweigerd en anderzijds de sponsors uit Qatar die een signaal aan Real zouden gestuurd hebben om de toekomst van de spits verder te bespreken.

Bovendien snakt het veeleisende Madrileense publiek naar een nieuwe superster nu spelers als Hazard de hoge verwachtingen (nog altijd) niet kunnen inlossen. Maar voor alle duidelijkheid: voorlopig is er nog altijd geen officieel bod vanuit Madrid gekomen. Ook Erling Haaland en Cristiano Ronaldo worden slag om slinger bij de Koninklijke genoemd. Zo zou Haaland persoonlijk al wel eens ingestemd hebben om richting Madrid te vertrekken. Al zal dat door toedoen van zijn huidige club Borussia Dortmund dit seizoen nog niet het geval zijn. Over Ronaldo heerst er veel onduidelijkheid nadat hij afgelopen weekend op de bank startte bij Juventus. Een terugkeer naar Real zou hij zelf al afgeschreven hebben. Al weet je natuurlijk nooit.

Al zijn er kapers op de kust

Volgens Sky Sports en Give Me Sport zijn er wel kapers op de kust. Een niet nader genoemde Engelse club zou de laatste weken namelijk toenadering gezocht hebben bij Mbappé.

Als De Koninklijke, of een andere (Engelse) club, voor 31 augustus geen bod heeft gedaan, zal PSG opnieuw samenzitten met de spits voor een contractverlenging tot januari. In juni 2022 loopt zijn contract af waardoor hij dan transfervrij is. Maar gezien de 180 miljoen die PSG destijds aan Monaco heeft betaald, lijkt het zeer onwaarschijnlijk dat de Parijzenaars Mbappé transfervrij zouden laten gaan.