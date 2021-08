Christiane blijft als laatste op kade van Pepinster wonen na zondvloed: “Mijn plaats is hier. En later op het kerkhof”

Pepinster -

Waren hele delen van Wallonië na 14 juli als een oorlogszone, dan is het centrum van Pepinster de plaats waar het slagveld nog altijd het duidelijkst is. Een woestenij van hele, halve en verdwenen huizen, die ’s avonds een spookdorp vormen als ook het leger wegtrekt. Toch wil mevrouw Mathonet Sluse van geen wijken weten. Ze wil blijven wonen in haar huis op de kade langs de Vesder. Ook al is het dáár waar de rivier die nacht woest uit haar oevers trad en het huis van haar moeder meesleurde. “Dat ze haar lichaam terugvonden en we haar konden begraven, betekende veel.”