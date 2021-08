Agenten spreken schaarsgeklede vrouw (19) aan op straat, maar die gaat door het lint

Oostende - Een 19-jarige vrouw uit Oostende liep maandagnacht met enkel een broek en een beha aan door de Leopold II-laan in Oostende. Toen de politie haar aansprak, werd ze extreem kwaad. De vrouw belandde in de cel.

De patrouille van de Oostendse politie merkte maandagnacht even voor 1 uur een 19-jarige jongedame op in de Leopold II-laan. Zij droeg enkel een broek en een beha. De agenten spraken haar daarom aan, maar de Oostendse slingerde hen meteen verwijten naar het hoofd. “Ze viel niet te kalmeren en daarom werd ze naar het bureel overgebracht wegens het verstoren van de openbare orde”, klinkt het bij de politie. Maar ook daar was de vrouw niet voor rede vatbaar. Ze werd dan ook even opgesloten in de cel.