Opmerkelijke inbraakgolf opgehelderd: politie pakt broodautomatendieven op

Borgloon - Een interventieploeg van de politie van Borgloon heeft vorige nacht twee dieven betrapt op het containerpark van Borgloon. Maar belangrijker, met de arrestatie hebben ze een golf van inbraken uit brood- en andere automaten opgelost.

De verdachten werden in de nacht van maandag op dinsdag gearresteerd en overgebracht naar het politiekantoor. Tijdens het verder onderzoek werd door de lokale recherche een huiszoeking uitgevoerd in de woning van de verdachten in Borgloon. Tijdens deze huiszoeking werd bewijsmateriaal aangetroffen over een reeks diefstallen uit (brood)automaten.

Het centrum van Borgloon werd al enige tijd geteisterd door een reeks van inbraken uit (brood)automaten. Een van de verdachten bekende een 15-tal feiten gepleegd te hebben.

De verdachten werden verhoord en zullen zich later moeten verantwoorden via de procedure snelrecht. (tg,cel)