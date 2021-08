Hoe ‘Europa’s laatste dictator’ wraak neemt op de EU door de chaos in Afghanistan uit te buiten

Als er al een land is dat ongekende mogelijkheden ziet in de chaos in Afghanistan, dan is het wel Wit-Rusland. Om wraak te nemen tegen zijn buurlanden en de EU heeft president Aleksandr Loekasjenko een vluchtelingenstroom op gang gebracht. Het land gunt hen toeristische visa, brengt ze tot aan de grens en duwt ze daarna Europa in. Het regime is zelfs klaar om een commerciële luchtbrug met Pakistan te openen.