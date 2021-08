Afscheid van een voetbalicoon: Wilfried van Moer op 76-jarige leeftijd overleden

Wilfried Van Moer is overleden. Hij werd 76 jaar. De middenvelder was een van de succesvolste spelers uit de geschiedenis van het Belgisch voetbal.

Wilfried Van Moer, geboren in Beveren op 1 maart 1945 en al decennia woonachtig in Zonhoven, won drie keer de Gouden Schoen (1966, 1969, 1970). Als speler stond hij bekend om zijn spelinzicht, loopvermogen en inzet. Bovendien kon hij zowel in de verdediging als op het middenveld spelen.

Hij debuteerde bij SK Beveren maar speelde ook voor Antwerp, Standard, Beringen en Sint-Truiden. Hij haalde 57 caps voor de Rode Duivels (waarin hij negen doelpunten scoorde) en werd drie keer kampioen van België met Standard Luik (1969, 1970, 1971).

Na zijn actieve carrière werd hij coach van o.m. STVV en Beveren en was ook even bondscoach toen hij als assistent overnam van Paul Van Himst.