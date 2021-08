AA Gent heeft zijn nieuwe spits beet: Serviër Darko Lemajic tekent tot 2023

AA Gent versterkt zijn aanval met de Serviër Darko Lemajic, zo bevestigen de Buffalo’s dinsdag.

De 28-jarige aanvaller komt over van de Letse vicekampioen RFS Riga, de Gentse tegenstander in de derde voorronde van de Conference League. Hij ondertekende in de Ghelamco Arena een contract tot 2023, met optie op een extra jaar.

Lemajic begon zijn profcarrière bij het Servische FK Indija in 2010 en speelde in zijn thuisland ook nog voor Napredak Krusevac. Met beide teams werd hij kampioen in de Servische tweede klasse.

In 2017 vertrok hij naar de Letse club Riga. Lemajic werd er met 15 doelpunten topschutter in 2018 en won met Riga de eerste titel en beker in hun geschiedenis. In juni 2019 vertrok hij naar de stadsgenoten van FK RFS en werd er opnieuw topschutter van de Letse hoogste klasse. Met RFS werd hij dat seizoen vicekampioen en won hij terug de beker, opnieuw de eerste prijs in de geschiedenis van de club.

De aanvaller maakte dit seizoen in de Conference League voorrondewedstrijden reeds vijf doelpunten in zes wedstrijden. Een van die doelpunten was de 0-1 voor RFS in de Ghelamco Arena in de heenwedstrijd van de derde voorronde van Conference League . Gent won de dubbele confrontatie (2-2, 0-1).