Cercle begrijpt goedkeuring vergunning voor nieuw stadion Club Brugge niet: “Dit is niet de juiste locatie”

Cercle Brugge heeft gereageerd op de goedkeuring van het project-MER in het kader van de omgevingsvergunningsaanvraag van Club Brugge voor een nieuw stadion op de Olympiasite.

“Cercle Brugge heeft kennis genomen van de goedkeuring van het project-MER in het kader van de omgevingsvergunningsaanvraag van Club Brugge voor een nieuw stadion op de Olympiasite. Voor Cercle Brugge, maar ook voor vele buurtbewoners, komt deze beslissing als een verrassing”, staat in een mededeling van de club. “We zijn ervan overtuigd dat, mede gestaafd door een recente mobiliteitsstudie, de Olympiasite niet de juiste locatie is voor een stadion met meer dan 40.000 zitplaatsen. De omvang, het ontwerp en de inplanting van het stadion houden geen rekening met de omgeving en dit zal, in het bijzonder op het vlak van mobiliteit maar ook uitzicht en geluid, een onverteerbare impact hebben op de Sint-Andriesbuurt.”

“Het dossier ligt nu in de handen van de Vlaamse Regering. Cercle Brugge herhaalt dat de invulling van de Olympiasite met een kleinschalig, multifunctioneel stadion de enige oplossing is voor de buurt en de stad. Dit wordt bevestigd door diverse studies. De publieke visie op de site en de buurt moeten het uitgangspunt zijn, niet de wensen van één voetbalploeg.”

“Cercle blijft uiteraard bereid om, samen met alle betrokken partijen, te zoeken naar een oplossing die voor iedereen werkt en herinnert Stad Brugge aan haar engagement om voor beide voetbalploegen een definitieve oplossing te vinden, vooraleer een overeenkomst met één van de twee ploegen te sluiten. Bovendien ondertekenden het stadsbestuur, Club Brugge en Cercle Brugge een gebruiksovereenkomst waarbij beide ploegen tot minstens juni 2023 van alle faciliteiten op de Jan Breydel site kunnen blijven gebruik maken. Cercle Brugge rekent erop dat de Stad Brugge dit engagement nakomt.”