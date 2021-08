Europese Unie vraagt VS om luchthaven Kaboel “zo lang als nodig” te beveiligen

De Europese Unie (EU) vraagt de Verenigde Staten om “zo lang als nodig” de veiligheid op en rond de luchthaven van de Afghaanse hoofdstad Kaboel te verzekeren en doorgang te bieden aan al wie geëvacueerd moet worden. Dat heeft Europese Raadsvoorzitter Charles Michel dinsdag gezegd na afloop van het overleg van de G7-leiders over Afghanistan. De taliban houden vast aan de deadline van 31 augustus.

Terwijl Amerikaanse media melden dat Amerikaans president Joe Biden vasthoudt aan de deadline van 31 augustus voor de terugtrekking van zijn troepen, vraagt de EU dus om een verlenging. Michel en Commissievoorzitter Ursula von der Leyen hebben de kwestie tijdens de videoconferentie van de G7 aan Biden voorgelegd, op vraag van verschillende Europese staatshoofden en regeringsleiders, zei Michel.

Wat Biden daarop geantwoord heeft, wilde de Belgische oud-premier niet kwijt, maar volgens de Britse eerste minister Boris Johnson, die de vergadering leidde, is het duidelijk dat Washington vasthoudt aan 31 augustus als de dag waarop de Amerikanen Afghanistan verlaten moeten hebben. Ook volgens de Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft Biden “geen nieuwe deadline gesteld”. In de gemeenschappelijke verklaring van de G7-landen is geen sprake van een deadline.

Wel wordt de “toekomstige Afghaanse regering” er in de tekst toe aangespoord de internationale engagementen van het land na te komen: bescherming bieden tegen terrorisme, de mensenrechten waarborgen van alle Afghanen (in de eerste plaats van vrouwen, kinderen en minderheidsgroepen), de rechtstaat respecteren, toegang bieden tot humanitaire hulp en strijd leveren tegen mensen- en drugssmokkel.

Prioriteit

Maar de evacuatie van de onderdanen van de landen die zich de voorbije twintig jaar in Afghanistan geëngageerd hebben en van alle Afghanen die hen hebben geholpen, is nu de eerste prioriteit. Daarom wordt de taliban, die sinds kort de touwtjes in handen hebben in Afghanistan, gevraagd om de veilige doorgang naar de luchthaven van Kaboel te verzekeren van al wie het land wil verlaten - zowel Afghanen als buitenlanders. Terwijl het G7-overleg in volle gang was, kwam uit Afghanistan nochtans het bericht dat de taliban niet meer willen toestaan dat Afghaanse burgers naar de luchthaven van Kaboel gaan of proberen om het land te verlaten.

Ook al moet over de evacuaties en de hulpverlening aan Afghanen in nood in gesprek gegaan worden met de taliban, betekent dat niet dat haar leiders officieel erkend zullen worden als de nieuwe machthebbers. “Zo’n erkenning ligt niet op tafel”, zei von der Leyen afgemeten tijdens haar persconferentie met Charles Michel.

Over de Afghanen die hun land willen ontvluchten, waren Michel en von der Leyen erg duidelijk: alles moet eraan gedaan worden om te vermijden dat ze in de handen van mensensmokkelaars vallen. “Er is internationale samenwerking nodig om deze kwetsbare mensen een veilige route te bieden”, zei von der Leyen. “De Europese Unie staat alvast klaar om haar rol te spelen en wil de EU-begroting aanspreken om de lidstaten te helpen die hun steentje willen bijdragen.”