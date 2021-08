Meesters in het ophouden van de schijn: zo weinig doen voedingsbedrijven om ons gezond te doen eten

De helft van de Belgen kampt met overgewicht of obesitas. Enkel de consument met de vinger wijzen volstaat volgens Sciensano niet. Daarom legde ze de 31 grootste voedingsbedrijven van ons land langs de meetlat. Wat doen zijzelf in de strijd tegen ongezonde voeding? Te vaak blijft het bij intenties, en is er een grote kloof tussen woorden en daden.