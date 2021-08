Engelse clubs geven geen spelers vrij voor interlands in rode coronazone, maar geen probleem voor Rode Duivels

De clubs uit de Premier League zijn overeengekomen dat er voor de internationale break in september geen spelers worden vrijgegeven die moeten afreizen naar landen die op de “rode lijst” staan van de Britse overheid.

De maatregel heeft betrekking op bijna 60 spelers uit negentien ploegen die naar 26 landen op de lijst zouden afreizen, maar er zijn geen Rode Duivels bij. België staat niet op de rode lijst, net zomin als Estland en Wit-Rusland, waar Romelu Lukaku en co naartoe zullen vliegen.

Landen op de rode lijst zijn volgens de Britse overheid te mijden vanwege een verhoogd risico op een coronabesmetting. Wie uit een van die landen terugkeert, moet een quarantaineperiode uitzitten en dat heeft dan weer gevolgen voor de betrokken clubs. Die kunnen hun speler(s) in die periode niet opstellen.

Het nieuws komt een dag nadat Liverpool al had laten weten steraanvaller Mo Salah niet te zullen vrijgeven voor de nationale ploeg van Egypte in de komende WK-kwalificatiewedstrijd tegen Angola. Het duel wordt op 2 september georganiseerd in Caïro maar Egypte staat op de rode lijst en Salah zou bij terugkeer naar Engeland tien dagen in quarantaine moeten.