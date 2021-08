Elias Cobbaut (Anderlecht) op weg naar Italiaanse tweedeklasser Parma

Elias Cobbaut (23) lijkt op weg om door Anderlecht te worden verhuurd aan Parma. De Italiaanse tweedeklasser zou ook een aankoopoptie hebben.

Cobbaut was al een tijdje overbodig bij Anderlecht. Vorig jaar beging hij na een lange enkelblessure veel missers en zijn voetballend vermogen bleek naar de normen van coach Vincent Kompany niet hoog genoeg. Nochtans was de linksvoetige verdediger in 2019 één match Rode Duivel. Anderlecht hoopte zelfs ooit 10 miljoen voor hem te kunnen vragen. Maar het tij keerde en Cobbaut moest dit seizoen Hoedt, Delcroix en Harwood-Bellis voor zich dulden in de pikorde.

Bij Parma zou hij ploegmaat worden van doelman Gianlucca Buffon.