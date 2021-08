Jiu Jitsu-club eist coronacertificaat voor elke training: “Wie het niet eens is, moet maar geen lid zijn”

Blankenberge -

De deuren van de vechtsportclub Jiu Jitsu Blankenberge blijven gesloten voor wie geen coronacerticaat kan of wil voorleggen. Volgens de Vlaamse Sportfederatie mogen sportclubs nochtans niemand daartoe verplichten en mogen er geen gevolgen zijn voor iemand die dat niet wil of kan. Toch ziet minister van Sport Ben Weyts (N-VA) het probleem niet. “Wie het niet eens is, moet maar geen lid zijn van de club.”