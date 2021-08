Rasartiesten reageren op overlijden Charlie Watts: “Een van de grootste rockdrummers ooit en een echte gentleman”

Tal van grootheden in de muziek hebben al gereageerd op het overlijden van Charlie Watts. Bryan Adams noemt hem een van de grootste rockdrummers ooit. Elton John noemt het een heel verdrietige dag.

“God zegene je, Charlie Watts. We gaan je missen, man”, schrijft The Beatles-drummer Ringo Starr. “Liefde en rust gewenst aan de familie.” Elton John noemt het een heel verdrietige dag. “Charlie Watts was de ultieme drummer. De meest stijlvolle man die er was en zo’n geweldig gezelschap”, schrijft de zanger op Twitter.

Paul McCartney noemt Watts “een geweldige man”. “Ik wist dat hij ziek was, maar ik wist niet dat hij zo ziek was. Heel veel liefde voor zijn familie”, zegt hij in een video op Twitter. “Ik hou van je Charlie, dat heb ik altijd gedaan, mooie man.”

Volgens de Canadese zanger Bryan Adams is Watts “een van de grootste rockdrummers ooit en een echte gentleman”.

De hardrockband Kiss plaatst een simpele “RIP”. De leden van de Britse rockgroep The Who delen een foto van Watts op Twitter.

“Een zeer fijne, begiftigde man (...) Dank u Charlie” twitterde Coverdale die ook bij Deep Purple heeft gezongen.

En nog lof, maar dan eerder uit onverwachte hoek. Zelfs de Nederlandse prinses Beatrix was fan...