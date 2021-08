3M wast handen in onschuld: “We opereren volledig in overeenstemming met de omgevingsvergunning”

Zwijndrecht - De fabriek van 3M in Zwijndrecht opereert volledig in overeenstemming met omgevingsvergunning. Dat zegt het bedrijf in een mededeling. Volgens 3M is de stof FBSA wel degelijk aanwezig in afvalwater van bepaalde productieprocessen, maar het zou gaan om lage concentraties waarbij geen indicitatie is van toxiciteit.

3M werkt met een omgevingsvergunning die werd verkregen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en in overleg met de bevoegde autoriteiten, stelt het bedrijf dinsdag. “De omgevingsvergunning werd in 2020 vernieuwd, en stelt limieten voor stoffen waarvoor de wet een limiet voorschrijft.”

3M produceert geen FBSA, stelt het bedrijf. “FBSA is echter in lage concentraties aanwezig in het gezuiverde afvalwater van bepaalde productieprocessen. Het gezuiverde afvalwater wordt strikt opgevolgd en er is bij deze lage concentraties geen indicatie van acute of chronische toxiciteit.”

Dinsdagnamiddag kwam 3M uitleg geven tijdens een hoorzitting van de omgevingsinspectie. “Na de hoorzitting werden er geen onmiddellijke maatregelen opgelegd”, zegt het bedrijf. Woensdag zit de inspectie wel nog samen met Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) waarna alsnog acties tegen het bedrijf kunnen volgen.

3M zegt te blijven samenwerken met de autoriteiten en onderneemt stappen om zo veilig mogelijk te werken. “We investeren in de verdere uitbreiding van ons ultramodern waterzuiveringssysteem met technieken zoals omgekeerde osmose, actieve koolstoffilters, ionenuitwisseling en andere technologieën.”