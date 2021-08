Dit alternatief van wegwerp plastic zakjes is het meest milieuvriendelijk: “Verrassend”

Sinds 2019 mogen we in supermarkten geen wegwerp plastic zakjes meer gebruiken. Winkels en klanten schakelden over naar herbruikbare tassen zoals papieren zakken, katoenen totebags of een trolley. Test Aankoop onderzocht de milieuvriendelijkheid van deze alternatieven, en er kwam een verrassende winnaar uit de bus.

“De resultaten zijn best onverwacht”, zegt Simon November van Test Aankoop. “Als consument zou je denken dat een katoenen zak of een trolley duurzamer is, maar dat is enkel zo als je ze echt veel gebruikt.”

Om de duurzaamheid van boodschappentassen te bepalen, ging Test Aankoop grondig te werk. “We onderzochten het hele proces: van het winnen van de grondstoffen over de bedrukking van de zak tot de uiteindelijke recyclage. Hieruit maakten we een vergelijking op basis van hoe vaak je de zak moet gebruiken om de milieu-impact ervan te neutraliseren”, aldus November. En die resultaten zorgen op z’n minst voor een opvallend lijstje. De beste van alle winkeltassen is de LDPE-plastic tas, dat is de verstevigde plastic tas die je aan de kassa kan kopen. LDPE staat voor lagedichtheidpolyetheen, een flexibele kunststof die uit aardolie wordt gemaakt. Eén of twee keer winkelen volstaat al om de ecologische impact te compenseren. De trolley scoort het slechtst: de metalen en plastic onderdelen maken zijn voetafdruk zo groot dat hij je maar liefst 709 keer mee naar de winkel moet vergezellen om zijn milieu-impact goed te maken.

Gebruik wat je thuis hebt liggen

Wie toch nog trolleys of juten zakken in huis heeft, hoeft die niet weg te gooien. Het meest duurzame advies blijft ondanks alles: gebruik wat je thuis al hebt liggen, ook al scoort je tas niet goed in de ranking. En gebruik je zakken tot ze volledig versleten zijn: zo haal je het meeste uit je product en bewijs je het milieu de grootste dienst. Sta je toch aan de kassa zonder boodschappentas? Koop er dan eentje van (herbruikbare) plastic.