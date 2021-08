“Wilfried Van Moer was een vedette zonder sterallures. Hij was bescheiden. Alleen op het veld was hij een wolf”

Wegwielrennen Alleen ontketende Storer houdt Mauri Vansevenant van winst in Vuelta: “Ik gaf alles. Dan moet je tevreden zijn”

Voor zij die eraan twijfelden: Mauri Vansevenant is alive and kicking. Alleen alweer die dekselse Michael Storer was in Rincón de la Victoria een maat...