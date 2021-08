Ook Paul Van Himst rouwt om het verlies van goede vriend Wilfried Van Moer: “Spijt dat hij niet naar Anderlecht kwam”

Dat andere icoon uit de jaren zestig, Paul Van Himst (77) houdt alleen warme herinneringen over aan zijn makker. “Wilfried was een stille genieter van het leven. Direct maar correct. Iemand die graag eens lachte. En als voetballer zou hij zelfs bij de huidige generatie de beste middenvelder zijn.”

“Ballen afpakken zoals Witsel kon hij ook, maar hij had meer. Techniek, fysiek, loopvermogen, intelligentie. Alleen met de kop was hij wat minder. Van één ding heb ik spijt. Toen hij naar Standard is gegaan, had de voorzitter van Anderlecht mij gevraagd om hem naar ons te laten komen. Jef Jurion was namelijk weg. Wilfried wilde dat eigenlijk wel maar het is toch Standard geworden. Anders hadden we met Anderlecht nog vijf keer vaker kampioen gespeeld.”

Van Himst en Van Moer praatten nog elk jaar bij, wanneer ze elkaar zagen bij de verkiezing van de Trofee Raymond Goethals. Nochtans was het eind vorige eeuw even koude oorlog tussen beiden, nadat Van Himst ontslagen was als bondscoach en opgevolgd werd door zijn assistent Van Moer. “Maar later zagen we elkaar en gaf hij gewoon toe dat hij die job niet had mogen aannemen. Dat toegeven, ik zie het niet iedereen doen. Dat typeerde hoe hij was. Een correcte jongen. Spijtig dat hij er niet meer is, maar zo is het leven.”