Club Brugge haalt met Tajon Buchanan (22) beste jonge speler van de Gold Cup (die pas in januari komt)

Brugge - Daar is de volgende aanwinst: Tajon Buchanan (22) tekent een contract voor 3,5 jaar bij Club Brugge, dat ongeveer 6 miljoen euro overschrijft op de rekening van New England Revolution. De Canadees komt wel pas in januari. Buchanan was de beste jonge speler op de Gold Cup en was in MLS dit jaar goed was voor zes goals en vijf assists in 17 matchen.

Enkele weken geleden werd Buchanan nog in één adem genoemd met de interesse voor Collado (FC Barcelona), die uiteindelijk niet kwam. Het dossier van Buchanan sleept al even aan omdat zijn club New England Revolution, actief in de Major League Soccer, de vleugelspeler nog graag had gehouden tot de winterstop. Club Brugge ging mee in die eis en ziet Buchanan pas in januari aansluiten. Augsburg zat ook achter de veren van de Canadees, maar die ziet België als een ideale springplank naar het voorbeeld van zijn landgenoot Jonathan David (ex-Gent). Hij tekent voor 3,5 jaar, tot medio 2025.

Beste jonge speler op Gold Cup

De uiteindelijke transferprijs draait volgens Amerikaanse bronnen rond 6 miljoen euro. Buchanan verblijft al enkele dagen in hotel Weinebrugge in Brugge, waar zijn manager een foto op social media gooide. Dat beeld gingen vervolgens viraal waardoor een transfer nakende leek.

Bij New England Revolution is Buchanan ondanks zijn jonge leeftijd zonder discussie een sterkhouder. In 56 officiële wedstrijden wist hij negen keer te scoren en leverde hij ook tien assists. Dit seizoen zit hij na 17 matchen al aan zes goals en vijf assists. Eind juli scoorde de Club-aanwinst nog in de halve finale van de Gold Cup tegen Mexico, al verloren de Canadezen toen wel 2-1. Waarnemers schoven hem naar voor als een van de revelaties van: hij werd verkozen tot beste jonge speler van het tornooi. Om zijn transfer te regelen, was hij afwezig tijdens een all-star game in de MLS.

Buchanan moet Clement op de flank meer opties geven. Daarom werd ook eerder Ruben Providence (AS Roma) gehuurd en is Kamal Sowah (Leicester City, ex-OHL) op komst.