Directeurs verdeeld over voorstel om lerarenberoep te hervormen: “We moeten de job van nul opbouwen”

Het voorstel van Koen Pelleriaux, topman van het Gemeenschapsonderwijs (GO!), om leraren zich te laten specialiseren, veroorzaakt verhitte discussies in het onderwijs. De vakbonden wijzen het idee meteen af en vrezen voor de zelfstandigheid van leerkrachten. Directeurs zijn verdeeld, al zijn ze het over één ding eens: de regeltjes rond vaste lesuren en benoemingen zijn nu veel te strikt.