Joodse zusjes die stierven bij ongeval met vrachtwagen al begraven: “Hoe kunnen twee onschuldige zielen ons zo ontnomen worden”

Antwerpen -

Het kruispunt in Antwerpen waar twee zusjes dinsdagochtend stierven nadat ze door een vrachtwagen werden aangereden, was enkele maanden eerder conflictvrij gemaakt. Daardoor kregen voetgangers en auto’s niet op hetzelfde moment groen licht te zien. Maar die beslissing werd omgedraaid. De twee meisjes werden dinsdagavond al begraven in het Nederlandse Putte.