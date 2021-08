Nieuwe burgemeester De Panne uitgejouwd na gemeenteraad, oud-burgemeester vastberaden: “See you in court”

De Panne -

Na een bewogen extra gemeenteraad is de kogel door de kerk: Ann Vanheste heeft de eed afgelegd als nieuwe burgemeester van De Panne. De motie van wantrouwen tegen de huidige meerderheid, met Bram Degrieck aan het hoofd ,werd met een nipte meerderheid goedgekeurd. Maar de hetze is nog niet voorbij, zo blijkt uit de laatste woorden van Degrieck: “See you in court!”