Benfica wipt PSV: Jan Vertonghen naar groepsfase Champions League

Benfica, Malmö en Young Boys Bern hebben zich geplaatst voor de groepsfases van de Champions League.

PSV had de heenmatch in Lissabon met 2-1 verloren van Benfica en moest dus winnen. Na een halfuur moest Benfica al verder met tien na de tweede gele kaart voor Lucas Verissimo. PSV drukte wel, maar kansen leverde dat niet op. Jan Vertonghen, net hersteld van een blessure, werd na tien minuten in de tweede helft van de bank gehaald om de defensie te versterken.

Bij Benfica werd Roman Yaremchuk, gehaald van AA Gent, na een uur gewisseld. Bij PSV viel de jonge Yorben Vertessen in na zeventig minuten. De Belg kreeg in de slotfase een dubbele kans, maar scoren lukte niet.

Ook Malmo en Bern gaan door

Het Zweedse Malmo, dat de heenmatch thuis met 2-0 had gewonnen, moest in Bulgarije tegen Ludogorets al snel achtervolgen na een doelpunt van Anton Nedyalkov . In de extra tijd van de eerste helft kon Veljko Birmancevic gelijkmaken. Op het uur scoorde Pieros Sotiriou vanop de stip de 2-1, maar dat volstond niet voor de kwalificatie.

Young Boys Bern kwam bij het Hongaarse Ferencvaros al snel op voorsprong via Cedric Zesiger. De Zwitsers op rozen, want ze hadden de heenmatch gewonnen met 3-2. Maar via goals van Henry Wingo en Balint Vecsei zette de thuisploeg de situatie recht. In de tweede helft scoorde Christian Fassnacht de gelijkmaker. Felix Mambimbi zorgde zelfs nog voor de 2-3: Bern gaat door.

PSV, Ferencvaros en Malmö worden opgevist in de groepsfases van de Europa League.