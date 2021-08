Biden: “We zullen deadline van 31 augustus halen”

De Amerikaanse president Joe Biden heeft dinsdagavond de wereld toegesproken en geprobeerd om zijn volk gerust te stellen: zijn manschappen zijn op schema om tegen 31 augustus iedereen Afghanistan uit te krijgen die daar recht op heeft.

“Het kan ook sneller, maar het zal ervan afhangen of de taliban meewerken en de toegang tot de luchthaven ordentelijk regelen”, zei Biden in het Witte Huis. Toch vroeg hij ook aan het Pentagon en het ministerie van Buitenlandse Zaken om een “aangepaste regeling” op te stellen voor als het toch niet op tijd lukt.

Biden tijdens zijn toespraak. Foto: EPA-EFE

“Maar daarbij hou ik de stijgende risico’s in het achterhoofd: er zijn echte en belangrijke uitdagingen. Hoe langer we blijven, hoe groter de risico’s. Bijvoorbeeld op een aanslag door de terreurorganisatie ISIS-K, die trouwens ook een gezworen vijand van de taliban is. Elke dag dat we langer blijven is een dag dat we levens riskeren.” De lokale sectie van IS in Afghanistan zou volgens Biden de luchthaven viseren, en de Amerikaanse troepen, hun bondgenoten en onschuldige burgers willen aanvallen.

De voorbije dagen is in verschillende landen ongerustheid ontstaan of de deadline van 31 augustus wel haalbaar is. De toegang tot de luchthaven verloopt nog altijd moeizaam, en België besloot daarom om bussen in te zetten die stiekem van Kaboel naar de luchthaven reden.

De taliban houden vast aan de deadline: 31 augustus is “een rode lijn”, maakte een woordvoerder duidelijk. “Langer blijven betekent de bezetting rekken. Dan zouden er gevolgen zijn.” De taliban lieten ook verstaan dat ze niet opgezet zijn met de initiatieven om ook Afghaanse tolken en mensenrechtenactivisten te evacueren. “De taliban hebben stappen gezet om te voorkomen dat we onze mensen buiten krijgen”, zei Biden, “maar we hebben met de G7 afgesproken dat we samen sterk zullen staan in onze benadering van de taliban.”

De zeven rijke industrielanden spraken af om de toekomstige Afghaanse regering alleen te erkennen als de taliban nu meewerken en de internationale regels respecteren. “Afghanistan mag niet opnieuw een basis worden voor terrorisme. We gaan hen niet op hun woord geloven, maar op hun acties afrekenen.”

