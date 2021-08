Mysterieuze mens, straffe voetballer: wie is Kamal Sowah, de jongste aanwinst van Club Brugge?

Een stille, verlegen jongen. Echt muisstil zelfs, maar als hij zijn voeten laat spreken, pas je maar beter op. Kamal Sowah (21) maakte tijdens zijn drie jaar durende uitleenbeurt aan OHL een spectaculaire progressie door. Lange tijd kwam hij niet verder dan een invallersstatuut, maar vorig seizoen was hij er een van de dragende krachten. Met zijn fluwelen baltoets en immens loopvermogen maakte de aanvallende middenvelder indruk. De Ghanese bondscoach kwam hem al scouten in Leuven. Tijd om Sowah wat beter te leren kennen. Een verhaal over een mysterieuze persoonlijkheid, de Ghanese keuken en dromen van de nationale ploeg.