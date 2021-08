Ramiro Vaca, de derde Boliviaan ooit in Belgische eerste klasse: “Er wordt veel van hem verwacht”

Vandaag was de transfer eindelijk officieel rond: Ramiro Vaca is een speler van Beerschot. De 22-jarige Boliviaan tekende op het Kiel een contract voor drie jaar. Hij wordt de derde Boliviaan ooit in de Belgische eerste klasse. De Franse journalist Thomas Allain is kenner van het Boliviaanse voetbal en volgt de carrière van Vaca al een aantal jaar op de voet.