Antwerp praat met verdedigers Dorian Dessoleil en Zanka Jorgensen, ook “duurste 17-jarige Belg ooit”op weg naar Great Old

Antwerp zoekt nog een extra centrale verdediger. De Great Old was de voorbije dagen alvast bezig met Dorian Dessoleil (29). De ervaren Belg en kapitein van Charleroi, goed voor 203 duels daar, heeft het voordeel dat hij linksvoetig is – zo’n profiel ontbreekt in de selectie.

Ook in beeld is Zanka Jorgensen (31), een rechtsvoetige Deen met een knap cv die deze zomer nog met zijn land actief was op het EK, weliswaar zonder te spelen. Priske kent Zanka nog van bij FC Kopenhagen, toen hij daar assistent was. Momenteel is hij eigendom van Fenerbahce, waar hij nog een jaar onder contract ligt.

Zanka Jorgenson (links) in duel met Jelle Vossen tijdens het Champions League-duel FC Kopenhagen-Club Brugge in 2016. Foto: AFP

Voor Genk-talent Pierre Dwomoh heeft Antwerp alle akkoorden beet. Als hij vandaag zijn medische keuring doorkomt, tekent hij voor minstens vier jaar en wordt hij de duurste 17-jarige Belg ooit. Genk vangt zo’n 2 miljoen euro en bedong een percentage op de doorverkoop.